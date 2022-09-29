Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Петербурге | 360°

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29 сентября 2022, 21:06

Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Петербурге

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Пожар произошел в жилом доме в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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Возгорание произошло на кухне в четырехкомнатной квартире. Спасатели эвакуировали из дома пять человек. Информация о пострадавших не поступала.

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