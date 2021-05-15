Две тиктокерши в Пермском крае снимали ролик и случайно сожгли ферму

Две школьницы сожгли ферму в Пермском крае, решив снять ролик для TikTok. О ЧП сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным полиции, подруги пробрались на ферму в Нытвенском районе. Там их внимание привлекли скирды соломы объемом почти 200 тонн. Девочки начали поджигать и тушить сухую траву, снимая процесс на видео.

Но в какое-то момент все вышло из-под контроля. Вспыхнуло сильное пламя, огонь начал быстро распространяться. Школьницы уже не могли ничего сделать и сбежали. Пожар позже ликвидировали сотрудники МЧС. Ферма в итоге понесла ущерб — сумма сгоревшего имущества составила 150 тысяч рублей. Поджигательниц быстро вычислил участковый.

Родители тиктокерш получили административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В конце мая комиссии по делам несовершеннолетних будет решать вопрос о возможной постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции.

В феврале «Почта России» пожаловалась на провокацию тиктокерши. Та в ответ заявила, что ее избили в почтовом отделении.