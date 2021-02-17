«Почта России» рассказала о провокации тиктокерши. После нее девушка жаловалась на нападение

Тиктокерша Maria Tomo, которую, по ее словам, избили в отделении почты в Санкт-Петербурге, сама спровоцировала конфликт. Она отказалась платить за упаковку посылки и не уходила после закрытия.

«В почтовое отделение девушка зашла в 19:43, и близился конец рабочего дня (20:00). Уже после того, как посылка была отправлена, девушка игнорировала неоднократные и корректные просьбы оператора покинуть отделение, которое уже должно было быть закрыто. Вместо этого она начала снимать внутреннюю работу отделения, сопровождая съемку авторскими комментариями, среди прочего содержащими выражение личной неприязни к сотрудникам почты», — рассказали в «Почте России».

В пресс-службе уточнили, что оператор вышел, чтобы лично вывести ее на улицу, и признали нарушение регламента.

«Мы сожалеем о случившемся, такое поведение сотрудника недопустимо, и сотрудница получила дисциплинарное взыскание», — добавили в компании. Оператор подчеркнул, что работница почты подала заявление в полицию на тиктокершу, которая «как минимум дважды была участницей напряженных ситуаций».

Ранее Maria Tomo пожаловалась своим подписчикам, что ее избили на почте. Она изложила свою версию событий полицейским.