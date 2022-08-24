Две машины загорелись на ЦКАД после крупного ДТП

В Одинцовском городском округе на ЦКАД столкнулись четыре автомобиля. Две машины загорелись, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла вечером 23 августа на 294-м километре автодороги, уточнили в ведомстве. Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении

«В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали два человека, их доставили в медучреждение, травмы легкие. Движение уже нормализовалось», — сказали в МВД.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что два автомобиля полностью сгорели. На кадрах видно, как полыхали машины. Люди утверждали, что слышали взрыв. В МВД эту информацию опровергли.

Накануне в Москве водитель такси протаранил водителей двух бетономешалок и уехал с места аварии. Мужчины выжили.