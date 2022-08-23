Таксист протаранил двух водителей бетономешалок в Москве

На северо-востоке Москвы таксист снес двух водителей бетономешалок и скрылся с места ДТП, сообщил «360» источник в экстренных службах. Оба мужчины остались живы.

На улице Станционной одна из бетономешалок остановилась возле обочины из-за поломки. На помощь коллеге приехал водитель еще одного такого же грузового авто.

Когда мужчины чинили сломавшийся грузовик, на них наехало такси. Его водитель предпочел не останавливаться и уехал, задев зеркало стоявшей рядом легковой машины.

Находившиеся за рулем бетономешалок получили травмы. Информации об их состоянии нет.