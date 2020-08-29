Две машины врезались в подъезд жилого дома в Новосибирске

Легковушка врезалась припаркованную машину и вместе с ней врезалась в подъезд жилого многоквартирного дома в Новосибирске. Один ихз пассажиров погиб.

«Ночью автомобиль врезался в жилой дом. В результате ДТП мужчина-пассажир скончался на месте, пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами», — сообщили представители региональной ГИБДД. Их слова приводит ТАСС.

Водитель 1983 года рождения был сильно пьян, он получил перелом ребер. Мужчину уже задержала полиция. Погибший пассажир был также 1983 года рождения. Авария произошла в микрорайоне Пашино на улице Новоуральская.

Машины заблокировали подъезд жилого дома, на помощь пришлось вызывать пожарно-спасательные подразделения. Они освободили жителей дома.

Ранее стало известно о серьезной аварии в Якутии. Там 28 августа столкнулись два микроавтобуса. В результате один человк погиб, еще 13 пострадали, в том числе 4 ребенка. Автобусы столкнулись на автотрассе «Колыма» на территории Таттинского района недалеко от населенного пункта Черкех. Всего в автобусах было 18 человек.