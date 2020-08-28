Смертельное ДТП произошло в Якутии. Там столкнулись 2 микроавтобуса

Серьезная авария произошла федеральной трассе «Колыма» в Якутии. В результате столкновения двух микроавтобусов Toyota Hiace один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, ЧП случилось утром 28 августа на 236-м километре автодороги на территории Таттинского района недалеко от населенного пункта Черкех. В микроавтобусах находились 18 человек.

«В результате ДТП погиб один человек, 13 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Четыре человека не пострадали», — рассказали в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Саха (Якутия)

К месту происшествия направлены силы и средства Таттинского пожарно-спасательного гарнизона. Также туда должен прилететь вертолет Ми-8 с медработниками.

Как уточнило РИА «Новости», движение транспорта на данным участке дороге продолжается, разлива топлива не было. Что стало причиной ДТП, пока не известно.