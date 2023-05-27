Эксклюзив 27 мая 2023, 16:33 Две машины и мотоцикл столкнулись в центре Москвы Источник «360»: один человек пострадал в ДТП с участием 2 автомобилей и мотоцикла в Москве

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На Сущевском Валу в Москве столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. В аварии пострадал один человек, сообщил «360» источник.

Наряд полиции и бригада скорой помощи прибыли к дому №10, уточнил он. Участнкиами аварии стали Volvo, Mersedes GL и мотоцикл Yamaha.

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Пострадавшего мужчину госпитализировали в Боткинскую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы.

Ранее мотоциклист лишился пальца руки в ДТП с фурой и Land Cruiser на юго-востоке Москвы.