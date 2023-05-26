Эксклюзив 26 мая 2023, 18:13 Мотоциклист лишился пальца руки в ДТП с фурой и Land Cruiser на юго-востоке Москвы Источник «360»: мотоцикл, фура и Land Cruiser столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мотоцикл, Land Cruiser и фура Volvo столкнулись на 19-м километре Новорязанского шоссе на юго-востоке Москвы. В результате сильно пострадал мотоциклист, сообщил источник «360».

Телеканал «360»

По предварительным данным, у мужчины 1994 года рождения выявили закрытую черепно-мозговую травму, вывих правой ключицы и ампутацию фаланги большого пальца.

Реклама

Пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 15 имени Филатова. Все обстоятельства и причины дорожной аварии уточняются.