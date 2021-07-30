Два жителя Башкирии пострадали после взрыва самогонного аппарата

Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир в Салавате. В результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы.

Сообщение о взрыве на первом этаже двухэтажного, двухподъездного жилого дома поступило прошедшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан.

«Произошел хлопок паров спирта самогонного аппарата, в результате чего произошло повреждение домашнего имущества, осыпание штукатурки стен, разрушение балконной рамы и остекления, повреждены межкомнатные двери и входная дверь», — сообщили агентству представители ведомства.

Мужчина получил ожоги 80% тела, он в тяжелом состоянии, женщина — 40%. Она также находится в тяжелом состоянии.

Из-за взрыва пришлось эвакуировать 30 человек, из них восемь детей. У родственников разместили 16 человек, из них шесть детей. Все жители отказались остаться в пункте временного размещения.

Сотрудники МЧС провели обследование здания, повреждения газовой трубы не обнаружено, утечки газа нет. Отдел строительства городской администрации и управляющая компания дома осмотрят также подъезд дома.