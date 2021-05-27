Первый зампред думского Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение запретить продажу самогонных аппаратов в стране.

«Правильно попросили. У нас не разрешено нелегальное производство алкоголя на продажу, а аппараты продаются, это что значит?» — задался вопросом депутат.

Он напомнил, что в советские времена людей сажали за решетку за наличие самогонного аппарата. По его словам, если люди покупают это устройство, то они намерены производить алкоголь нелегально.

«Надо запрещать. А те меры, которые приняты: и повышение акцизов, и доступность финансовую — нужно требовать их соблюдения», — добавил парламентарий.