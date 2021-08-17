Два туриста сорвались с вулкана на Камчатке

Двое туристов сорвались вниз с вулкана на Камчатке. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Аргументы и факты», они совершали восхождение на вулкан.

«​​С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия», — уточнили в МЧС.

Ранее несколько тел туристов, которые погибли при крушении Ми-8 на Камчатке, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом.