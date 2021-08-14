Несколько тел погибших при крушении Ми-8 туристов обнаружили на Камчатке

Несколько тел туристов, которые погибли при крушении Ми-8 на Камчатке, обнаружили на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом «РИА Новости» сообщили в МЧС России.

Сам рухнувший вертолет удалось найти при помощи глубоководного аппарата. Ми-8 затонул на расстоянии примерно в полкилометра от берега, на глубине 110 метров.

«Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», — уточнили в МЧС.

Крушение вертолета произошло 12 августа. Ми-8, на борту которого были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, рухнул в Курильское озеро. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться из вертолета и выплыть, двое из них находятся в реанимации.

Вертолет заходил на посадку в условиях густого тумана. Первыми на помощь пришли сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали звук удара вертолета об воду.

Идет расследование дела о нарушении правил безопасности, его контролирует центральный аппарат СК России. Накануне в ведомстве сообщили, что удалось обнаружить тело одной из пассажирок упавшего вертолета.