Эксклюзив 20 ноября 2022, 21:20 Два трупа обнаружили на пожарище в центре Москвы Источник «360»: спасатели нашли два трупа при разборе пожарища на Комсомольской площади

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Спасатели обнаружили тела двух погибших при разборе завалов сгоревшего здания в центре Москвы, сообщил источник «360» в экстренных службах. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

«В ходе разбора завалов нашли второе тело», — рассказал источник.

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В пресс-службе столичного МЧС отметили, что специалисты продолжают тушение пожара. Пламя распространилось на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В 18:20 возгорание локализовали.

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Днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном складском здании на Комсомольской площади случился пожар. В МЧС Москвы сообщали о частичном обрушении межэтажных перекрытий. К тушению привлекли более 120 человек и 42 единицы техники. На место прибыл пожарный поезд.

По информации источника «360», семь человек, включая одного ребенка, не смогли выбраться из цветочной оранжереи, находящейся на первом этаже здания. Люди прятались от огня в холодильнике, но позже их вывели из горящего помещения. В дептрансе Москвы добавили, что случившееся не повлияло на автомобильное движение.