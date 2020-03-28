Два спортсмена в Москве чуть не убили друг друга на самоизоляции
До перепалки два молодых бойца были лучшими друзьями. Жили в квартире на севере Москвы. Готовились к первенству, но соревнования из-за всем известной эпидемии отменили. Пришлось сидеть дома. Как рассказала девушка одного из парней — Кирилла, друг, видимо, встал не с той ноги и начал на ровном месте выяснять отношения.
«Даниил спал на нашей кровати. Мы попросили перелечь его. В итоге он с дикими глазами начал бить Кирилла. Он с ума, похоже, сошел! Начал сносить мебель, нашел где-то нож, в итоге они начали бороться с этим ножом. Он не успокаивался», — вспоминает девушка.
В результате у Кирилла ножевые ранения, парня увезли на скорой в Боткинскую больницу. Полиция решает вопрос о возбуждении дела.
Накануне в Москве произошло куда более страшное происшествие. Житель столицы перерезал практически всю семью — жену и ее родителей. Мужчину арестовали.