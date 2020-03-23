Предполагаемого убийцу целой семьи на Волоколамском шоссе арестовали

Савеловский суд Москвы арестовал до 21 мая Станислава Иванова, который признал свою вину в убийстве жены и ее родителей. Об этом сообщает корреспондент «360» из зала суда.

«360» публикует видео ареста мужчины.

Трагедия произошла в ночь на 21 марта на севере Москвы. По данным следствия, 39-летний мужчина накинулся на жену с ножом и убил ее, а после расправился и с ее пожилыми родителями. Все погибли на месте. Все происходило на глазах у малолетних детей. Через несколько минут Иванов сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Мужчина арестован, ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Что стало причиной убийства, выяснит следствие. Одна из версий — москвич мог быть под действием неких препаратов.

Погибший тесть предполагаемого убийцы оказался героем-авиадиспетчером. 14 лет назад он смог развести в небе два самолета, которые летели навстречу друг другу.