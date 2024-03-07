07 марта 2024, 11:50
Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Белгородской области
Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет», — указал он.
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Но в результате атаки украинских боевиков повреждения получили линии электропередачи. Из-за этого жители поселка Теткино и села Попово-Лежачи остались без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только на месте будет безопасно.
Также пострадали частный дом и хозяйственная постройка. Гладков уточнил, что собственникам окажут помощь в восстановлении. Подомовой обход продолжается.
Накануне ВСУ атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших в результате обстрела нет, но повреждения получил частный дом. Постройка загорелась.
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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