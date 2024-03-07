Важное 07 марта 2024, 11:50 Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Белгородской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет», — указал он.

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Но в результате атаки украинских боевиков повреждения получили линии электропередачи. Из-за этого жители поселка Теткино и села Попово-Лежачи остались без света. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только на месте будет безопасно.

Также пострадали частный дом и хозяйственная постройка. Гладков уточнил, что собственникам окажут помощь в восстановлении. Подомовой обход продолжается.

Накануне ВСУ атаковали поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших в результате обстрела нет, но повреждения получил частный дом. Постройка загорелась.