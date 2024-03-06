Важное 06 марта 2024, 15:01 Частный дом загорелся в Белгородской области из-за атаки ВСУ Гладков: из-за атаки ВСУ на Белгородскую область загорелся частный дом РИА «Новости»

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Поселок Красное Шебекинского городского округа попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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«Есть прямое попадание в частный дом, в результате чего он загорелся», — написал глава региона.

Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий атаки ВСУ после окончания обстрела.

Минобороны России сообщило, что днем 6 марта средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Еще один дрон ликвидировали в Курской области.

Также в Белгороде и Белгородском районе включали сирены ракетной опасности. Жителей призвали не подходить к окнам и по возможности спрятаться в помещениях со сплошными стенами.