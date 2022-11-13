Происшествия 13 ноября 2022, 01:04 Два самолета столкнулись на авиашоу в США ABC News: ретробомбардировщик столкнулся с самолетом на авиашоу в США

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В США столкнулись два самолета. Происшествие случилось на глазах у зрителей авиашоу Wings Over Dallas в американском штате Техас, сообщил ABC News.

Ретробомбардировщик Boeing B-17 времен Второй мировой войны врезался в самолет Bell P-63 Kingcobra в воздухе над Далласом.

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«Местные власти пока не обладают информацией о состоянии пилотов», — отмечено в сообщении.

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Известно, что обломки одного из пострадавших самолетов упали на шоссе. Национальный совет по безопасности на транспорте в настоящее время выясняет обстоятельства столкновения.

B-17 «Flying Fortress» — это американский четырехмоторный бомбардировщик. Его спроектировала и построила компания Boeing.

Ранее во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’Air во Франции столкнулись два истребителя Rafale. В результате один из самолетов потерял часть хвостового оперения. Один из фрагментов воздушного судна рухнул на жилой дом.