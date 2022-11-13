13 ноября 2022, 01:04
Два самолета столкнулись на авиашоу в США
ABC News: ретробомбардировщик столкнулся с самолетом на авиашоу в США
В США столкнулись два самолета. Происшествие случилось на глазах у зрителей авиашоу Wings Over Dallas в американском штате Техас, сообщил ABC News.
Ретробомбардировщик Boeing B-17 времен Второй мировой войны врезался в самолет Bell P-63 Kingcobra в воздухе над Далласом.
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«Местные власти пока не обладают информацией о состоянии пилотов», — отмечено в сообщении.
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Известно, что обломки одного из пострадавших самолетов упали на шоссе. Национальный совет по безопасности на транспорте в настоящее время выясняет обстоятельства столкновения.
B-17 «Flying Fortress» — это американский четырехмоторный бомбардировщик. Его спроектировала и построила компания Boeing.
Ранее во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’Air во Франции столкнулись два истребителя Rafale. В результате один из самолетов потерял часть хвостового оперения. Один из фрагментов воздушного судна рухнул на жилой дом.
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