Два истребителя столкнулись на авиашоу во Франции

В Франции во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’Air («Воздушная встреча») столкнулись два истребителя. Об это сообщила газета Sud Ouest.

Столкновение произошло в воскресенье, 22 мая, недалеко от коммуны Сен-Сюльпис-де-Коньяк на западе Франции. Столкнулись два истребителя Rafale. По данным издания, в результате один из самолетов потерял часть хвостового оперения. Один из фрагментов корпуса упал на жилой дом в коммуне Жансау-ла-Паллю, которая находится неподалеку от места проведения авиашоу.

Никто не пострадал. Пилотам удалось посадить горящие машины. Полиция начала расследование.

Ранее стало известно, что не менее пяти человек погибли на юго-востоке Франции в результате крушения туристического самолета 21 мая в коммуне Лез-Адре. Самолет принадлежал местному аэроклубу, он совершал свой первый полет.

Также сообщалось, что вертолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в Южной Корее. Это произошло в городе Конджа, в районе горы Сонджа.