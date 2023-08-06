Происшествия 06 августа 2023, 10:26 Тонущего пенсионера вытащили из озера Школьного в Зеленограде Спасатели вытащили из озера Школьного в Зеленограде тонущего пенсионера РИА «Новости»

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На озере Школьном в Зеленограде спасли чуть не утонувшего пенсионера. Об этом сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы на своей странице во «ВКонтакте».

К работникам поисково-спасательной станции «Пансионат» обратились отдыхающие. По их словам, пожилой мужчина нырнул в воду и несколько минут не появлялся на поверхности. Спасатели сразу выдвинулись к месту происшествия.

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«В 25 метрах от берега с глубины подняли пожилого мужчину в бессознательном состоянии. Специалисты разместили его на борту катера и приступили к проведению сердечно-легочной реанимации», — пояснили в департаменте.

Приехавшая на место скорая продолжила реанимировать пострадавшего, и вскоре у пенсионера появился пульс. Сейчас он находится на лечении в одном из медучреждений Зеленограда.

«Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на водоёмах столицы, не купаться в местах, не предназначенных для этого, не оставлять детей без присмотра, не заплывать за ограничительные знаки», — напомнили в ведомстве.

Ранее московские спасатели спасли двух человек на Терлецком и Шибаевском прудах.