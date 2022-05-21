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    21 мая 2022, 21:45

    Пять человек погибли при крушении самолета по Франции

    ВFМТV: пять человек погибли при крушении туристического самолета на юго-востоке Франции

    Алексей Иванчин

    Не менее пяти человек погибли на юго-востоке Франции в результате крушения туристического самолета. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в органах полиции.

    Как рассказал собеседник телеканала, ЧП случилось в департаменте Извер. Крушение произошло около 16:30 по местному времени (17:30 по Москве) в коммуне Лез-Адре. Самолет принадлежал местному аэроклубу, он совершал свой первый полет.

    На месте происшествия работают полиция, пожарные, медики.

    Причины происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что вертолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в Южной Корее. Это произошло в городе Конджа, в районе горы Сонджа.

    Также два человека погибли при крушении вертолета в Индии. Погибшие были пилотами. По предварительной версии, самолет загорелся во время посадки. Пассажиров в нем не было.