Пять человек погибли при крушении самолета по Франции
ВFМТV: пять человек погибли при крушении туристического самолета на юго-востоке Франции
Не менее пяти человек погибли на юго-востоке Франции в результате крушения туристического самолета. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в органах полиции.
Как рассказал собеседник телеканала, ЧП случилось в департаменте Извер. Крушение произошло около 16:30 по местному времени (17:30 по Москве) в коммуне Лез-Адре. Самолет принадлежал местному аэроклубу, он совершал свой первый полет.
На месте происшествия работают полиция, пожарные, медики.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что вертолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в Южной Корее. Это произошло в городе Конджа, в районе горы Сонджа.
Также два человека погибли при крушении вертолета в Индии. Погибшие были пилотами. По предварительной версии, самолет загорелся во время посадки. Пассажиров в нем не было.