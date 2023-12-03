Происшествия 03 декабря 2023, 17:43 Два десятка машин столкнулись на Новорижском шоссе из-за снегопада РИА «Новости»

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Непогода 3 декабря привела к многочисленным ДТП в Подмосковье. На 51-м километре трассы М9 «Балтия» не справился с управлением водитель Datsun и врезался в Audi, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения», — передали в министерстве.

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На этом же участке дороги водитель Suzuki столкнулся с грузовиком Ford. Повреждения получили еще четыре авто. К месту происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, движение на трассе из-за аварий ограничили. Водителям посоветовали ехать в объезд.

На шоссе столкнулись 20 автомобилей, уточнил RT. В общей сложности произошло девять мелких ДТП.

Москву и область 3 декабря замело снегом, водителей предупредили о заносах и накатах на дорогах. Видимость упала практически до 50-100 метров. Автомобилистам напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности вообще не садиться за руль.

Снегопад будет идти в столице и Подмосковье всю ночь. А на следующей неделе в регионе ударят морозы до -30 градусов.