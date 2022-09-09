Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области | 360°

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Два человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

Четыре автомобиля столкнулись в Ростовской области, погибли два человека

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Массовая авария произошла накануне вечером на 320-м километре дороги А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский, в результате чего погибли два человека, сообщил ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию Ростовской области.

«В результате ДТП погибли водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ 2114, их личности устанавливаются», — отметили в ведомстве.

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Среди пострадавших пассажиры Toyota Camry: женщина и семилетняя девочка. Их доставили в медицинское учреждение.

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По предварительной информации, «КамАЗ» наехал на автомобиль ВАЗ 2114. От удара легковушку отбросило на Toyota Camry, иномарка тут же столкнулась с грузовиком. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии и выявляют виновных.

Ранее сообщалось об аварии на 1-м километре МКАД, Там грузовик наехал на препятствие и загорелся.

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