28 июля 2021, 17:56
Два человека стали жертвами ДТП в Пензенской области
Авария произошла на трассе Нижний Ломов — Наровчат — граница области в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.
Машина вылетела в кювет и перевернулась. И водитель, и пассажир скончались на месте в результате полученных травм.
Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия.
Ранее на 93-м километре внешней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовиков.