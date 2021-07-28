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    28 июля 2021, 17:56

    Два человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Авария произошла на трассе Нижний Ломов — Наровчат — граница области в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

    Машина вылетела в кювет и перевернулась. И водитель, и пассажир скончались на месте в результате полученных травм.

    Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

    Ранее на 93-м километре внешней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовиков.