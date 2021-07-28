Два человека стали жертвами ДТП в Пензенской области

Авария произошла на трассе Нижний Ломов — Наровчат — граница области в Пензенской области. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Машина вылетела в кювет и перевернулась. И водитель, и пассажир скончались на месте в результате полученных травм. Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств происшествия. Ранее на 93-м километре внешней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовиков.