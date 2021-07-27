Крупное ДТП с участием грузовиков произошло на МКАД

На 93-м километре внешней стороны МКАД произошло крупное ДТП с участием грузовиков. Несколько людей оказались зажаты в автомобилях. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что «Газель» врезалась в фуру. Сколько пассажиров находилось внутри, пока неясно. Однако, по данным источника, на место в срочном порядке вызвали скорую помощь и спасателей. Также запросили пожарный автомобиль связи и освещения.

Сейчас производят деблокацию пострадавших — вытаскивают людей, которые оказались заперты в машинах.