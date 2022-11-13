Происшествия 13 ноября 2022, 18:24 Два человека стали жертвами ДТП с автобусом в Кузбассе ГИБДД: два человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе РИА «Новости»

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Пассажирский автобус и легковой автомобиль попали в ДТП на трассе в пригороде Белова Кемеровской области. В результате погибли два человека и еще семь получили травмы, сообщила пресс-служба УГИБДД Кузбасса.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. На месте происшествия скончались 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир.

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«С травмами различной степени тяжести в больницу доставили еще двух пассажиров: 40-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Также пострадали пять пассажиров ЛиАЗа: две женщины 20 и 52 лет, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет», — говорится в сообщении.

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В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Серьезная авария произошла несколько дней назад в Пермском крае. В ДТП попал автобус с вахтовиками, в результате больше 20 человек госпитализировали.