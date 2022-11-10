Происшествия 10 ноября 2022, 14:09 Более 20 вахтовиков пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае

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Автобус с вахтовиками попал в аварию в Пермском крае. 21 человек получил травмы, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на госинспекцию труда.

«9 ноября вахтовый автобус при движении на внутрипромысловой дороге „Рассвет-Баклановка“ развернуло и опрокинуло на левый бок», — уточнили в ведомстве.

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Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Комиссия инспекции труда выяснит все обстоятельства и причины аварии.

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