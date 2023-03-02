Происшествия 02 марта 2023, 05:39 Два человека стали жертвами ДТП с автобусом и грузовиком на Алтае Прокуратура начала проверку после ДТП с участием рейсового автобуса на Алтае Пресс-служба МЧС

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Алтайском крае. Прокуратура Рубцовского района организовала проверку по факту произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло на 267-м километре федеральной трассы А-322. Междугородний автобус следовал по маршруту Новосибирск — Семей.

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«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Рубцовского района организовано проведение проверки», — указано в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в общей сложности на место аварии выехали 34 человека и 16 единиц техники, в том числе 10 человек, четыре единицы техники от МЧС России.

Жертвами ДТП стали два человека, еще пятеро пострадали, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Двое погибших и пять пострадавших, трое из них госпитализированы, все пассажиры автобуса», — привело агентство слова своего собеседника.

Рейсовый автобус столкнулся с грузовой машиной на 487-м километре трассы М-7 на территории Лысковского округа Нижегородской области. Пять из 48 человек, находившихся в транспортном средстве, получили травмы.