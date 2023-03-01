Происшествия 01 марта 2023, 13:42 Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Авария с участием рейсового автобуса произошла накануне на 487-м километре трассы М-7 на территории Лысковского округа Нижегородской области. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал главы регионального минздрава Давида Мелик-Гусейнова.

Во время следования по маршруту Москва — Чебоксары автобус столкнулся с грузовой машиной. Пять из 48 человек, находившихся в транспортном средстве, получили травмы.

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Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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