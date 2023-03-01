01 марта 2023, 13:42
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Нижегородской области
Авария с участием рейсового автобуса произошла накануне на 487-м километре трассы М-7 на территории Лысковского округа Нижегородской области. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал главы регионального минздрава Давида Мелик-Гусейнова.
Во время следования по маршруту Москва — Чебоксары автобус столкнулся с грузовой машиной. Пять из 48 человек, находившихся в транспортном средстве, получили травмы.
Реклама
Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама