Происшествия 16 февраля 2024, 03:36 Два человека пропали после затопления судна в Каспийском море Маломерное судно с пассажирами затонуло в Каспийском море РИА «Новости»

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Маломерное судно с пассажирами затонуло в Каспийском море. На борту находились двое пассажиров и судоводитель. Об этом сообщила пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Днем в четверг, 15 февраля, из-за ухудшения погодных условий судно перевернулось в семи километрах от берега. Находившиеся на борту люди оказались в воде. Двое из них пропали без вести, а третьего спустя три часа после крушения подобрала проходящая лодка. Пострадавшего отправили в больницу, поиск пропавших продолжается.

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Следователи устанавливают обстоятельства опрокидывания судна, проводится доследственная проверка.

В начале февраля в Махачкале легковой автомобиль упал в водный канал. В результате ДТП пострадали два ребенка восьми и 12 лет. Детей госпитализировали, врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Пострадавших подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.