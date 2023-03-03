Эксклюзив 03 марта 2023, 12:06 Два человека пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве Источник «360»: два человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве РИА «Новости»

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На Кутузовском проспекте произошла авария с участием пяти автомобилей. В ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека. Об этом «360» сообщил источник.

«Пять легковых автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте. Два человека пострадали, зажатых или заблокированных среди них нет», — рассказал источник.

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Он добавил, что из-за столкновения машин перекрыли движение транспорта по четырем полосам из пяти в сторону центра две полосы в направлении области. Авария произошла на Кутузовском проспекте, в районе дома 40а.

Позднее источник уточнил, что в аварии пострадали три человека, их осматривают медики скорой помощи.

Столичный дептранс подтвердил, что движение в оба направления в районе аварии затруднено, и обратился к водителям с просьбой выбирать пути объезда. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В конце декабря 2022 года машина каршеринга перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве, пострадал пьяный водитель.