24 декабря 2022, 00:14
Машина каршеринга перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве
Пьяный водитель каршеринга пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Четыре автомобиля столкнулись в Москве, одна из машин перевернулась. В результате аварии пострадал нетрезвый водитель каршеринга. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
По его словам, ДТП произошло в районе дома № 28 на Кутузовском проспекте. Известно о столкновении четырех машин. От удара автомобиль каршеринга перевернулся на крышу. Из-за аварии перекрыли четыре полосы дороги.
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Предварительно, пострадал водитель каршеринга, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он получил травму головы. Его отправили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
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На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители. Подробности аварии продолжают выяснять.
ДТП
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