Эксклюзив 01 декабря 2023, 08:28 Два человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором на западе Москвы Источник «360»: в Москве трактор столкнулся с автобусом, пострадали два человека

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В Западном округе Москвы в Можайском районе на улице Кулибина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трактора. В результате аварии пострадали два человека, сообщил источник «360».

По его данным, утром 1 декабря после столкновения снегоуборочной техники и общественного транспорта больше всего повреждения получил автобус. У него разбито лобовое стекло и покорежена передняя дверь.

Телеканал «360»

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Прибывшие на место аварии правоохранители установят все причины и обстоятельства ДТП.

Телеканал «360»

Накануне на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при выезде из Лефортовского тоннеля в Москве столкнулось несколько машин. На место прибыли сотрудники экстренных служб города. По предварительным данным, пострадавших нет.