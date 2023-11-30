Происшествия 30 ноября 2023, 12:16 Несколько машин столкнулось на внутренней стороне ТТК в Москве Несколько машин столкнулось на выезде из Лефортовского тоннеля в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при выезде из Лефортовского тоннеля в Москве столкнулось несколько машин. По предварительным данным, пострадавших нет, передал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение осуществляется по двум полосам из пяти — рекомендуем объезжать данный участок», — написали в СМИ.

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На место прибыли сотрудники экстренных служб города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение в тоннеле затруднено.

Днем ранее Лефортовский тоннель заволокло паром. Стена белого дыма перекрыла проезд восьми автомобилям, рядом ходили растерянные водители. Кадры произошедшего разошлись по Сети.