30 ноября 2023, 12:16
Несколько машин столкнулось на внутренней стороне ТТК в Москве
Несколько машин столкнулось на выезде из Лефортовского тоннеля в Москве
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при выезде из Лефортовского тоннеля в Москве столкнулось несколько машин. По предварительным данным, пострадавших нет, передал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«Движение осуществляется по двум полосам из пяти — рекомендуем объезжать данный участок», — написали в СМИ.
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На место прибыли сотрудники экстренных служб города. По предварительным данным, пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение в тоннеле затруднено.
Днем ранее Лефортовский тоннель заволокло паром. Стена белого дыма перекрыла проезд восьми автомобилям, рядом ходили растерянные водители. Кадры произошедшего разошлись по Сети.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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