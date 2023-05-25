Эксклюзив 25 мая 2023, 12:12 Два человека пострадали в аварии с автобусом на Новорязанском шоссе в Подмосковье Источник «360»: два человека получили травмы в ДТП на Новорязанском шоссе в Подмосковье Телеканал «360»

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Авария произошла на Новорязанском шоссе в Подмосковье. Автобус, ехавший из Москвы в Тамбовскую область, в город Моршанск, столкнулся с легковым автомобилем. Об этом «360» сообщил источник.

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«ДТП произошло на Новорязанском шоссе: попутное столкновение двух авто», — рассказал источник.

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Он уточнил, что в аварии пострадали два человека, их доставили в больницу. Получивший травмы мужчина впал в кому.

В среду, 24 мая, два человека получили травмы в ДТП с автобусом в Иванове.