25 мая 2023, 12:12
Два человека пострадали в аварии с автобусом на Новорязанском шоссе в Подмосковье
Источник «360»: два человека получили травмы в ДТП на Новорязанском шоссе в Подмосковье
Авария произошла на Новорязанском шоссе в Подмосковье. Автобус, ехавший из Москвы в Тамбовскую область, в город Моршанск, столкнулся с легковым автомобилем. Об этом «360» сообщил источник.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
«ДТП произошло на Новорязанском шоссе: попутное столкновение двух авто», — рассказал источник.
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Он уточнил, что в аварии пострадали два человека, их доставили в больницу. Получивший травмы мужчина впал в кому.
В среду, 24 мая, два человека получили травмы в ДТП с автобусом в Иванове.
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