Происшествия 24 мая 2023, 18:07 Два человека получили травмы в ДТП с автобусом в Иванове

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ДТП произошло в Иванове на Ташкентской улице. Там иномарка столкнулась с автобусом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

Авария случилась 22 мая. Автомобиль Opel Corsa, за рулем которого находилась 49-летняя женщина, не уступил дорогу автобусу во время поворота налево. В результате транспортные средства столкнулись.

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Двое пассажиров автобуса — 13-летний мальчик и 20-летняя девушка — получили травмы. Они самостоятельно обратились в больницу.