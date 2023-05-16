Происшествия 16 мая 2023, 22:18 Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке под Волгоградом Telegram

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Два человека пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажке в городе Михайловке Волгоградской области. Об этом сообщил глава городского округа Александр Тюрин в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Александра Тюрина

Взрыв произошел около 19:13 в доме № 14 на улице Энгельса. Спустя 17 минут специалисты локализовали горение. Тюрин приехал на место происшествия вместе с медиками, правоохранителями, МЧС и работниками газовой службы.

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«По предварительным данным, в результате хлопка в однокомнатной квартире на Энгельса, 14 погибших нет, пострадали два человека», — подчеркнул он.

По его словам, раненых доставили в центральную районную больницу, где им окажут всю необходимую помощь. Также глава округа уточнил, что, предварительно, взрыв не повредил несущие конструкции дома.

Спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются. В администрации муниципалитета проходит оперативное совещание по оказанию необходимой помощи пострадавшим, добавил он.

Днем 16 мая случился еще один взрыв. Его зафиксировали на газопроводе Елец-1 в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Жертвой взрыва оказался один человек. Еще пять получили ранения.