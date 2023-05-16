Важное 16 мая 2023, 14:22 Взорвался газопровод в ХМАО, один человек погиб «112»: в Белоярском районе ХМАО на газопроводе Елец-1 произошел взрыв, погиб один человек

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На газопроводе Елец-1 в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел взрыв. Пять человек пострадали, один погиб. Ремонтные службы перекрыли магистраль, сообщил Telegram-канал «112».

Авария случилась 16 мая на участке газопровода Елец-1. По предварительной информации, пять человек отправили в больницу, одного спасти не удалось. Трубопровод перекрыли, пожарные и ремонтные бригады взялись за устранение последствий ЧП.

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Взрыв случился в 30 километрах от поселка Лыхма. Администрация отказалась комментировать «360» произошедшее.

Подробности аварии раскрыл Telegram-канал Shot. По его данным, хлопок произошел в процессе врезки при проведении ремонтных работ, а вслед за ним начался пожар. Из пяти пострадавших двое — в тяжелом состоянии.

Крупный пожар случился на Южнопортовой улице в Москве. Загорелся ангар с мусором, огонь распространился на 80 квадратных метров.