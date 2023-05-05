Эксклюзив 05 мая 2023, 10:35 Авария со сбившим мальчика 73-летним водителем «Нивы» попала на видео ГИБДД: пожилой водитель сбил восьмилетнего мальчика на улице Пугачева в Кирове

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В Кирове возле офисного центра в микрорайоне Дружба на пешеходном переходе сбили мужчину с восьмилетним мальчиком, последний получил травмы. «360» показал кадры с места ДТП.

Авария на улице Пугачева случилась 4 мая около 13:30, сообщила Госавтоинспекция Кировской области. Восьмилетний мальчик переходил через дорогу по пешеходному переходу, отмеченному знаком без разметки, когда на него наехал автомобиль «Нива — 212180» под управлением 73-летнего водителя. Ребенок получил травмы.

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На кадрах видно, что мальчик вышел на дорогу не один, а с мужчиной. Они подошли к пешеходному переходу, огляделись по сторонам и спустились на проезжую часть. Машина столкнула ребенка и немного проехала вперед, пока мужчина отвернул голову и держал его за руку. Водитель вышел из машины, схватился за голову и побежал к пострадавшим. Мальчик не смог подняться. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали.

В Москве 4 мая рухнул лифт с подростком внутри. Кабина пролетела с 11-го этажа до шестого, мальчик получил травму ноги.