Происшествия 18 марта 2024, 11:47 Два человека пострадали при попытке воздушной атаки ВСУ в Белгородской области Гладков: два человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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Два человека пострадали при попытке Вооруженных сил Украины атаковать Белгород и Белгородский район с воздуха. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, два человека пострадали», — указал глава региона.

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Гладков уточнил, что один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого глаза. Скорая помощь доставила пострадавшего в Областную клиническую больницу, врачи отделения микрохирургии глаза оказывают пациенту необходимую помощь.

Второй пострадавший сам обратился в медицинское учреждение с непроникающим ранением брюшной стенки. Ему оказали помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Губернатор добавил, что после попытки воздушной атаки ВСУ в Белгороде выявили повреждения в 11 частных жилых домовладениях и трех квартирах трех многоквартирных домов. Также пострадали семь хозяйственных субъектов, 37 автомобилей, одном пассажирском автобусе, три хозпостройки, два предприятия и один гараж.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова Telegram-канал Вячеслава Гладкова Telegram-канал Вячеслава Гладкова Telegram-канал Вячеслава Гладкова Telegram-канал Вячеслава Гладкова Telegram-канал Вячеслава Гладкова Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Повреждения обнаружили на одном из объектов теплоносителя. Министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев находится на месте происшествия вместе со специалистами, теплоснабжение восстанавливают.

В Белгородском районе повреждения зафиксировали в поселке Октябрьский. В пяти частных домовладениях посекло кровли, фасады и заборы, а также выбиты окна, повреждена одна хозяйственная постройка.

В поселке Разумное пострадали четыре частных домовладениях — осколками посекло кровли. Также пострадали семь автомобилей.

Ранее Гладков сообщил, что с 07:00 16 марта до 07:00 17 марта ВСУ выпустили более 100 снарядов по Белгородской области. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.