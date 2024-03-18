Происшествия 18 марта 2024, 10:26 ВСУ выпустили более 100 снарядов по Белгородской области за сутки Гладков: ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по Белгородской области за сутки Nikolay Gyngazov/globallookpress

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Вооруженные силы Украины выпустили более сотни снарядов по разным районам Белгородской области с 07:00 16 марта до 07:00 17 марта. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Для обстрелов Белгородской области ВСУ использовали РСЗО Vampire и танк. Также было несколько попыток атак с применением беспилотников. В сумме за сутки в регионе сбросили с дронов 10 взрывных устройств.

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Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский районы области. Повреждения получили свыше 100 многоквартирных и частных домов, а также 122 автомобиля.

При атаках ВСУ пострадали пять человек, погибли двое. Одной из жертв стал водитель грузовика, в который попал снаряд при обстреле Белгорода. В Белгородском районе погибла женщина, в момент удара она находилась в гаражном кооперативе, куда пришла покормить собак.

Утром 18 марта Белгород снова оказался под обстрелом ВСУ. Мэр города Валентин Демидов сообщил об одном пострадавшем.