18 марта 2024, 10:26
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по Белгородской области за сутки
Вооруженные силы Украины выпустили более сотни снарядов по разным районам Белгородской области с 07:00 16 марта до 07:00 17 марта. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Для обстрелов Белгородской области ВСУ использовали РСЗО Vampire и танк. Также было несколько попыток атак с применением беспилотников. В сумме за сутки в регионе сбросили с дронов 10 взрывных устройств.
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Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Шебекинский и Яковлевский районы области. Повреждения получили свыше 100 многоквартирных и частных домов, а также 122 автомобиля.
При атаках ВСУ пострадали пять человек, погибли двое. Одной из жертв стал водитель грузовика, в который попал снаряд при обстреле Белгорода. В Белгородском районе погибла женщина, в момент удара она находилась в гаражном кооперативе, куда пришла покормить собак.
Утром 18 марта Белгород снова оказался под обстрелом ВСУ. Мэр города Валентин Демидов сообщил об одном пострадавшем.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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