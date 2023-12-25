25 декабря 2023, 14:48
Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
Гладков: два жителя Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ
Окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа попала под минометный обстрел ВСУ. В результате два человека пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Раненых доставили в белгородскую городскую больницу № 2. У пострадавших мужчин диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
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«Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — написал Гладков.
Ранее украинские военные с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство в Грайворонском городском округе Белгородской области. Пять человек пострадали при атаке ВСУ.
До этого под обстрелом со стороны украинских боевиков оказалось село Теребрено Краснояружского района. Снаряды повредили линии электропередачи.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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