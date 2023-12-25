Важное 25 декабря 2023, 14:48 Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ Гладков: два жителя Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ

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Окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа попала под минометный обстрел ВСУ. В результате два человека пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Раненых доставили в белгородскую городскую больницу № 2. У пострадавших мужчин диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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«Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — написал Гладков.

Ранее украинские военные с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство в Грайворонском городском округе Белгородской области. Пять человек пострадали при атаке ВСУ.

До этого под обстрелом со стороны украинских боевиков оказалось село Теребрено Краснояружского района. Снаряды повредили линии электропередачи.