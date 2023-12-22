Происшествия 22 декабря 2023, 20:39 Обстрел ВСУ повредил ЛЭП в белгородском селе Теребрено Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Теребрено, повреждения получила ЛЭП РИА «Новости»

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В Белгородской области село Теребрено Краснояружского района оказалось под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный», — уточнил он.

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Гладков отметил, что работы по ликвидации последствий обстрела начнут в светлое время суток. Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

В первой половине дня 22 декабря на территории Белгородской области силами РЭБ подавили украинский беспилотник. Дрон уничтожили в селе Двулучном. Он не сдетонировал, разрушений и пострадавших не было.