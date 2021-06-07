Два человека пострадали при обрушении перекрытий в доме под Новосибирском

Два человека пострадали при обрушении перекрытий заброшенного здания в Мошковском районе Новосибирской области. Один из пострадавших оказался заблокирован под завалами, оттуда его достали спасатели.

Обрушение произошло 3 июня в поселке Станционно-Ояшинский. Площадь разрушенных перекрытий составила 80 квадратных метров, сообщил ТАСС.

Начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов на оперативном совещании правительства региона уточнил, что один из пострадавших был доставлен в больницу. Второй от госпитализации отказался.

Орлов призвал обратить особое внимание на заброшенные дома и другие неэксплуатируемые объекты. По его словам, с учетом школьных каникул возрастает риск происшествий с детьми в таких местах.

В конце мая в Саратовской области 11-летнего мальчика завалило кирпичами обрушившейся гаражной стены. Ребенок погиб. По предварительным данным, школьник гулял рядом с заброшенным кирпичным гаражом и решил пролезть в отверстие в стене. В этот момент она обрушилась.