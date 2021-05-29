Саратовского школьника насмерть задавила обрушившаяся стена гаража

В Саратовской области 11-летнего мальчика завалило кирпичами обрушившейся гаражной стены. Ребенок погиб. Проверку начали в СК и прокуратуре.

Трагедия произошла в рабочем поселке Татищево вечером 28 мая, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По предварительным данным, <…> 11-летний мальчик гулял в районе неэксплуатируемого кирпичного гаража, расположенного на улице Коммунистической», — уточнили в ведомстве.

Школьник решил пролезть в отверстие в гаражной стене. В этот момент она обрушилась. Мальчика нашел его приятель и рассказал о случившемся отцу. Мужчина вытащил ребенка из-под завала и вызвал скорую.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка. Организована доследственная проверка. Проводит ее и прокуратура Татищевского района, отметили в пресс-службе надзорного органа по Саратовской области. По результатам примут процессуальное решение.