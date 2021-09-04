Два человека пострадали из-за взрыва газа в Дагестане

Взрыв газа произошел в Дагестане. Двое мужчин попали в больницу с травмами.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Уточняется, что взрыв произошел в отдельном помещении летней кухни в жилом доме. Двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ничего разрушено не было, выбиты окна и дверь.

Ранее власти объявили режим чрезвычайной ситуации в районе взрывов на складах военной части в Жамбылской области Казахстана. Это решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части в Жамбылской области прогремело не менее десяти взрывов. После этого вспыхнул пожар на площади 700 «квадратов». В помещении хранилось около 500 тонн тротила.

Жертвами происшествия стали 15 человек. Пострадали более 100 человек. Половина из них — сотрудники местного департамента по чрезвычайным ситуациям. Осколки разлетелись на два километра. Точной информации о причинах взрывов на складах пока нет. Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев из-за случившегося подал в отставку.