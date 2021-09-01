Режим ЧС объявили в районе взрывов на складах военной части в Казахстане

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в районе взрывов на складах военной части в Жамбылской области Казахстана. Это решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева, указ об этом опубликовал сайт нормативно-правовых актов.

«Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области», — говорится в документе. Руководить операцией по ликвидации последствий ЧС будет заместитель Сапарбаева Талгат Мамаев.

Вечером 26 августа на складе инженерных боеприпасов воинской части в Жамбылской области прогремело не менее десяти взрывов. После этого вспыхнул пожар на площади 700 «квадратов». В помещении хранилось около 500 тонн тротила.

Жертвами происшествия стали 15 человек. Пострадали более 100 человек. Половина из них — сотрудники местного департамента по чрезвычайным ситуациям. Осколки разлетелись на два километра. Точной информации о причинах взрывов на складах пока нет. Глава Минобороны Казахстана Нурлан Ермекбаев из-за случившегося подал в отставку.