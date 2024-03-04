04 марта 2024, 19:15
Два человека, в числе которых ребенок, пострадали в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Авария, в которой пострадали два человека, произошла накануне на 165-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.
Сообщается, что 32-летний водитель «Волги» съехал с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.
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Шестилетнего ребенка и водителя доставили в Красноуфимскую больницу. Известно, что несовершеннолетний был в машине без детского кресла.
Пермский край
ДТП
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