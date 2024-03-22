Эксклюзив 22 марта 2024, 06:29 Авто в Москве врезалось в столб. Последствия смертельной аварии сняли на видео Источник «360»: в СВАО Москвы машина врезалась в столб, погибли 2 человека

Читать 360tv в

В Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы произошло смертельное ДТП. Автомобиль врезался в фонарный столб. Одного человека госпитализировали, еще двое умерли на месте аварии, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали к дому по Стартовой улице, 33 в 04:16. Очевидцы сообщили, что легковой автомобиль Volkswagen врезался в фонарный столб. В машине оказались зажатыми три человека.

Реклама

Приехавшие на место происшествия спасатели деблокировали единственного выжившего и передали бригаде скорой помощи. Следом вызволили еще двоих, они погибли.

В Костроме автомобиль Haval выехал на тротуар на перекрестке улиц Симановского и Терешковой, по которому шли пешеходы. Пострадали мать с ребенком, их госпитализировали. Полиция устроила проверку.